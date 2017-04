Le Lord Maire de la Cité de Londres visite la Tunisie afin de renforcer la coopération entre la Cité de Londres et la Tunisie

Le Lord Maire de la Cité (financière) de Londres se rendra en Tunisie les 10 et 11 Avril 2017 dans le but de renforcer les liens entre la Cité de Londres, le centre financier de premier plan au monde, et la Tunisie, qui est en train de développer ses services professionnels (bancaires, juridiques et financiers).

Dr Andrew Parmley, le Lord Maire, rencontrera le Président du Gouvernement Tunisien ainsi que d’autres membres du gouvernement tunisiens, le Gouverneur de la Banque Centrale, la Présidente du Patronat ainsi que des hommes et des femmes d’affaires afin de discuter des moyens par lesquels la Cité (financière) de Londres pourrait collaborer plus étroitement avec la Tunisie qui est en cours de développer sa présence internationale dans le domaine des services et professionnels.

Le Lord Maire sera accompagné par une délégation de sociétés Britanniques qui souhaitent explorer les opportunités d’affaires qui existent et pour d’autres pour renforcer les liens qu’ils ont déjà avec les opérateurs locaux. Les membres de la délégation comprennent, parmi d’autres, des fonds d’investissements et des sociétés de paiements électroniques et mobiles.

La visite sera une occasion pour signer un Protocol d’entente entre le Royaume Uni, Le Gouvernement Tunisien et la Banque centrale de Tunisie. Ce protocole concerne la collaboration entre le Royaume-Uni et la Tunisie dans le domaine des services finances, notamment les projets appuyés par le Royaume-Uni et visant à moderniser le secteur financier Tunisien et faciliter l’accès au financement pour les Micro, Petites et Moyennes Entreprises.

S’exprimant avant sa visite à Tunis, le Lord Maire a dit :

« J’impatiente pour me rendre en Tunisie pour la première fois, et je suis conscient du fait que mon agenda chargé de réunions avec les membres du gouvernement Tunisien ainsi que les opérateurs économiques locaux, aidera à établir une relation plus étroite entre nos deux pays.’

« Etant le centre financier principal du monde, je crois que Londres a beaucoup à offrir aux entreprises Tunisiennes qui cherchent à s’étendre au niveau national ainsi qu’à l’étranger.

« Il existe de nombreuses opportunités en Tunisie et je tacherai à les communiquer aux entreprises britanniques pour promouvoir tout ce que la Tunisie a à offrir. Je suis particulièrement enthousiaste concernant les opportunités dans les domaines de l’énergie, de l’éducation et des technologies de l’information, notamment celles qui servent le secteur financier.

« Je suis convaincu du fait que notre vote pour quitter l’Union Européenne créera de nouveaux débouchés pour le commerce et les investissements entre nos deux pays. »

S’exprimant avant la visite du Lord Maire, l’Ambassadeur Britannique à Tunis a déclaré :

« Je suis ravie que le Lord Maire arrive à Tunis. Une de mes priorités pendant mon temps en Tunisie est de renforcer le commerce et les investissements entre nos deux pays. A cet égard, je suis convaincue que le Cité de Londres a beaucoup à offrir à la Tunisie ».

A propos de City of London Corporation:

La Corporation de la Cité de Londres (The City of London Corporation) se charge de la gestion du maintien de l’ordre du centre financier et commercial de la Grande Bretagne, le ‘Square Mile’. La Corporation a trois rôles :

*Elle soutient et promeut la City en tant que centre leader mondial financier et d’affaires..

*Elle aide aussi à s’occuper du patrimoine de Londres et des espaces verts.

*Egalement, elle soutient les communautés de Londres en travaillant en partenariat avec les arrondissements avoisinants pour la promotion de la régénération économique et l’éducation.

A propos du Lord Maire de la Cité de Londres :

*Le Lord Maire est le porte-parole pour l’industrie des services financiers et professionnels du Royaume Uni et est le leader du Square Mile ou du district financier de Londres. Le rôle remonte au moyen-âge et Andrew Parmley est le 689éme titulaire.

* Il est élu pour un mandat d’un an et la position est impayée et apolitique. Le Lord Maire représente des entreprises de la city et aide la City Corporation à assister le gouvernement quant aux besoins pour aider le secteur des services financiers à mieux fonctionner. Le Lord Maire voyage fréquemment pour représenter la City, et se déplace à l’étranger en tant que Ministre.

Veuillez visiter le site www.cityoflondon.gov.uk pour plus de détails.