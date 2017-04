Cazneuve : Une centaine d’actions de coopération antiterroristes entre la France et la Tunisie en 2017

” Quelque 132 actions de coopération seront lancées en 2017 par la France et la Tunisie dans le domaine de lutte contre le terrorisme “, a annoncé vendredi le premier ministre français, Bernard Cazeneuve.

Ces actions de coopération sont dictées par la conjoncture particulière qui prévaut en France et en Tunisie déjà frappés par le terrorisme, a-t-il expliqué à l’issue de son entretien avec le président de la République Béji Caïd Essebsi.

Ces actions portent notamment sur la formation des forces de lutte antiterroriste, la formation en matière de lutte contre la fraude documentaire ainsi que sur les échanges d’information entre les services de renseignements tunisien et français, a expliqué Cazeneuve, actuellement en visite de deux jours (6 et 7 mars) en Tunisie, à la tête d’une délégation française de haut niveau.

Tout en se félicitant de la densité de la coopération économique entre la France et la Tunisie, Cazeneuve a fait état de l’orientation de la coopération bilatérale vers des domaines clés et des filières d’excellence, à la faveur des multiples accords bilatéraux signés dans les domaines de l’agroalimentaire, de la santé, de l’industrie numérique et des énergies renouvelables.

“Ces accords vont donner lieu à des projets fort structurants”, a-t-il affirmé.

Les importations françaises en provenance de la Tunisie s’élèvent à 4,2 milliards d’euros et les 1.300 entreprises françaises implantées en Tunisie génèrent 140.000 postes d’emploi, a-t-il tenu à rappeler.

Tous les outils qui sont à la disposition de la France et de l’Union européenne sont mobilisés pour accompagner le processus de développement économique en Tunisie, a-t-il assuré, rappelant, à ce propos, la contribution active de la France à la Conférence Internationale sur l’investissement ” TUNISIA 2020″.

Par ailleurs, Cazeneuve a dit avoir évoqué avec le chef de l’Etat plusieurs questions inhérentes aux secteurs de la culture, de l’éducation et de l’enseignement supérieur.

Les dossiers syrien et libyen était également au centre de sa rencontre avec le président de la République.

Le Premier ministre français a entamé jeudi une visite de deux jours en Tunisie (6 et 7 avril 2017), à la tête d’une délégation de haut niveau dont notamment le Président de l’Assemblée nationale française, Claude Bartolone ainsi que plusieurs députés et sénateurs français.

Au cours de sa visite en Tunisie, il aura des entretiens avec le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, Mohamed Ennaceur, et le chef du gouvernement, Youssef Chahed.

A l’occasion de son déplacement, quatre accords seront signés dans les domaines économique et sécuritaire, a indiqué jeudi un communiqué de l’ambassade de France en Tunisie.

Ces secteurs, précise la source diplomatique française, représentent les principaux défis qui se posent à la Tunisie et s’inscrivent dans le cadre de la concrétisation des promesses faites par la France à l’occasion de la Conférence internationale pour l’investissement “Tunisia 2020” qui a eu lieu les 29 et 30 novembre 2016 en Tunisie.