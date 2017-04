Une compagnie libyenne dessert Djerba à partir de Tripoli

Dans le cadre de la reprise de la ligne aérienne Djerba-Tripoli, après une interruption qui a duré plusieurs longues années, le premier avion en provenance de l’aéroport de Mitiga (Libye) a atterri, dans l’après-midi de jeudi 6 avril, à l’aéroport de Djerba-Zarzis.

156 voyageurs dont des responsables et investisseurs libyens étaient à bord de l’appareil de la compagnie libyenne qui a programmé un retour le même jour, et un autre vol dimanche prochain, a souligné Abderrazek Guerouach, PDG du tour opérateur libyen Winzrik, organisateur du vol.

La compagnie libyenne assurera cette ligne à raison de deux vols par semaine (les jeudis et dimanches), ce qui portera le nombre de vols à 70 d’ici octobre prochain, a-t-il affirmé, soulignant la possibilité de programmer d’autres vols hebdomadaires en fonction de la demande.

La reprise de cette ligne, a-t-il indiqué, devra développer le flux touristique entre les deux pays et faciliter les rencontres entre les hommes d’affaires tunisiens et libyens, ajoutant que le TO est entrain de négocier l’ouverture d’une ligne aérienne Djerba-Alger ainsi qu’une unité hôtelière dans cette île.

De son coté, le président du Conseil des hommes d’affaires libyens Abdallah Fallah s’est félicité de la reprise de cette ligne, affirmant qu’il s’agit d’une bonne initiative pour renforcer la coopération et le partenariat entre les hommes d’affaires et investisseurs des deux pays.

Pour sa part, le directeur général de l’aéroport de Mitiga-Tripoli, Seddik Tabib a rappelé que cette ligne constitue la quatrième liaison aérienne entre la ville de Tripoli et des aéroports tunisiens.

L’investisseur libyen dans le secteur de santé Ayachi Tnazefti s’est dit optimiste sur l’apport de cette ligne pour promouvoir le tourisme thermal à Djerba devenue une destination prisée pour les patients libyens.