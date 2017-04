Le Salon international de l’huile aura lieu à Sousse du 20 au 23 avril 

La 4ème édition du Salon international de l’huile d’olive et dérivés se déroulera du 20 au 23 avril 2017 à Sousse où sont attendus environ 120 exposants des pays arabes et européens, en l’occurrence la Tunisie, l’Algérie, le Sultanat d’Oman, la Syrie, la Turquie, l’Espagne l’Allemagne et l’Italie, selon Besma Hmaydi, directrice de cette édition.

Une conférence scientifique internationale se tiendra en marge du salon sur la productivité de l’olive et des huiles en coopération avec l’Institut de l’olivier spécialisé dans les recherches liées à l’huile d’olive.

Le Salon est organisé en coopération avec le ministère de l’Agriculture, l’Office national de l’huile et l’Agence de promotion des investissements agricoles (APIA).

La superficie des oliviers s’élève à 1 million 86 mille hectares (1/3 des terres labourées) . La Tunisie occupe la deuxième place sur le plan mondial après l’Espagne (2 millions d’hectares) et la quatrième place en termes de nombre d’oliviers.

Le pays compte 310 oliveraies, soit 60% du total des exploitations agricoles.