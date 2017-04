Processméditerranée : Un partenariat à 5 pour le développement de l’entrepreneuriat social 

Processméditerranée est un programme de coopération en entrepreneuriat social entre les trois rives de la Méditerranée, initié depuis 2016 avec son programme jeunes en Tunisie, au Liban et en France. Il renforce les liens entre universités, entreprises et associations.

L’IHEC Carthage, SHANTI, arcenciel, 3A et Orange Tunisie ont officialisé, le 6 avril 2017, leur partenariat pour le développement de l’entrepreneuriat social entre les deux rives de la Méditerranée.

Porteur d’optimisme, l’entrepreneuriat social permet d’apporter de nouvelles réponses à des problématiques de long terme. Fruit d’une étroite collaboration entre partenaires tunisiens, français et libanais, Processméditerranée s’inscrit dans cette dynamique et œuvre à la construction de nouveaux ponts entre les trois rives de la Méditerranée avec pour mission de susciter les initiatives du changement en soutenant les entrepreneurs sociaux présents et en devenir.

S’appuyant sur une coopération originale Sud-Sud-Nord, le programme jeunesse de processméditerranée vise à la mise en œuvre de nouvelles méthodes d’apprentissage et à l’instauration d’un dialogue entre les partenaires pour stimuler l’innovation sociale et la création d’activités alliant la triple mission économique, sociale et environnementale.

Un partenariat pour la promotion de l’entrepreneuriat social

Initié par arcenciel France, en collaboration avec l’Ecole Supérieure de Commerce 3A (France), le programme se développe en Tunisie entre SHANTI et IHEC Carthage pour proposer une nouvelle approche de la formation académique en entrepreneuriat social basée sur le renforcement des liens entre universités et professionnels et l’immersion des étudiants au plus près des acteurs de l’écosystème.

Fort de son engagement auprès de l’IHEC Carthage, Orange Tunisie s’allie à ce programme et continue à s’engager, dans le cadre de la Chaire RSE, pour la promotion de l’entrepreneuriat social et pour la mobilité des jeunes étudiants tunisiens en Méditerranée, afin qu’ils puissent s’inspirer des meilleurs pratiques internationales en la matière.

L’opérateur accompagnera également les étudiants du master entrepreneuriat social en mettant à leur disposition des solutions numériques pour répondre à leurs problématiques sociales.

De plus, Orange Tunisie a proposé que leurs cas pratiques soient réels: ils vont en effet bénéficier du vécu de startups sociales technologiques accompagnées par l’opérateur dans le cadre du Orange Developer Center ou du Prix Orange de l’Entrepreneur Social.

Trois étapes sont organisées, en Tunisie, au Liban et en France, regroupant professionnels et étudiants.

En janvier 2017, SHANTI et l’IHEC Carthage, avec le soutien d’Orange Tunisie, ont organisé un voyage d’études au Liban pour les étudiants du master d’entrepreneuriat social de l’IHEC Carthage.

Rejoignant des jeunes français et les équipes d’arcenciel, les participants ont pu travailler avec des entreprises sociales et confronter les concepts appris à la réalité du terrain. Cette expérience sera renouvelée en Tunisie en mai 2017 avec la venue d’étudiants et de professionnels français et libanais.

C’est à l’occasion de l’organisation d’un séminaire sur l’innovation sociale réunissant les étudiants de 3A et de l’IHEC Carthage que la signature du partenariat a eu lieu jeudi 6 avril à la Chapelle de l’IHEC Carthage.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger autour de ce modèle innovant de collaboration entre les acteurs nationaux et internationaux du secteur public et privé. Elle a été également l’occasion de confirmer l’engagement des partenaires dans le but de consolider leurs futures actions pour une pédagogie active au service de l’entrepreneuriat social.

———-

A propos d’Orange Tunisie

Premier opérateur alternatif convergent du pays et premier opérateur certifié Iso14001 et Iso/IEC 27001 et à avoir adhéré au Pacte Mondial des Nations Unies, Orange Tunisie compte 1200 collaborateurs au service de plus de 4 millions de clients sur quasiment l’ensemble du territoire.

Grâce à la fois à son savoir-faire et à son innovation technologique, Orange Tunisie a pour ambition de devenir l’opérateur tunisien préféré, tout en maintenant une croissance équilibrée et créatrice de valeur pour tous.

Dans cette vision stratégique de croissance partagée, Orange Tunisie a décidé de déployer une démarche d’opérateur responsable, humain et solidaire en mettant la technologie et l’innovation numérique au profit du développement socioéconomique. En 2016, Orange Tunisie a été le premier opérateur primé pour sa politique RSE lors des «Arabia CSR Awards».

En savoir plus : https://plus.orange.tn/

A propos de IHEC Carthage

Créé en 1942, l’Institut des Hautes Études Commerciales de Carthage est la première école spécialisée dans l’enseignement de la gestion en Tunisie, avec pour ambition de former des hommes et des femmes au potentiel exceptionnel.

Par sa grande ouverture sur l’environnement économique et par l’équilibre qu’il impose entre la culture générale et la culture d’entreprise, l’IHEC assure à ses étudiants un degré d’opérationnalité et de polyvalence très apprécié par les entreprises.

En savoir plus : www.ihec.rnu.tn

A propos de SHANTI

SHANTI est une entreprise sociale dédiée à l’accompagnement des acteurs dans l’implémentation de leurs stratégies en innovation sociale. SHANTI développe également des programmes et des projets portés par sa communauté. En Tunisie, SHANTI coordonne le développement du programme Processméditerranée.

En savoir plus : https://www.facebook.com/shantitunisie

A propos de arcenciel

arcenciel France est un réseau français de formateurs académiques et professionnels spécialisés sur les questions de l’entrepreneuriat social au Maghreb et au Moyen-Orient depuis 2006. Filiale du groupe libanais d’entreprises sociales arcenciel, il s’est spécialisé depuis 1985 sur l’insertion des personnes en difficulté.

arcenciel France est l’initiateur du programme de coopération en entrepreneuriat social Processméditerranée.

En savoir plus: www.arcenciel.org/fr/ ou http://aeclebanon.org/fr/

À propos de l’Ecole 3A

L’école du développement responsable et international 3A Lyon, créée depuis 1984, est un établissement qui a bâti sa réputation à travers un enseignement de qualité mais surtout une exigence d’ouverture au monde.

En savoir plus : http://www.ecole3a.edu/