Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture jeudi dans le vert

La Bourse de Tunis a clôturé, jeudi, sur un gain de 0,28% à un niveau de 5 592,64 points dans un volume total de 3,335 millions de dinars (MD)”, selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Dans le vert, TELNET, s’offre le plus fort volume de la séance drainant 0,684 MD de ses capitaux à 3,87 dinars(D), soit une performance de 6,03%, suivie par SOTUMAG qui gagne 4,46% à 26,68 D.

Le titre AMEN BANK enregistre une performance de 2,73% à 7,95 D. Egalement à la hausse, POULINA GROUP HOLDING et SOTETEL grimpent de 2,71% et 2,27% à 7,95 D et 3,15 D.

Dans le rouge, le titre CEREALIS, sans être échangé, lâche 4,45% à 4,72 D. Les titres SOKNA et SANIMED ont enregistré une chute respective de 3% et 2,82% à 3,88 D et 4,81 D.

Egalement à la baisse, OFFICE PLAST et UNIMED dévissent respectivement de 2,72% et 2,67% et clôturent à 2,50 D et 9,82 D.