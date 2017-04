Youssef Chahed présidera, le 8 courant, une conférence sur la nouvelle loi sur l’investissement

Une conférence pour présenter le contenu de la nouvelle loi sur l’investissement et ses textes d’application sera organisée, le 8 avril 2017, à Tunis, sous la présidence du Chef du gouvernement, Youssef Chahed.

Cet événement permettra de présenter le cadre réglementaire de la nouvelle loi sur l’investissement et ses avantages au plan sectoriel.

Prendront part, à cette conférence, organisée par le ministère du développement, de l’investissement et de la coopération internationale, les ministres des finances, de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, de l’industrie et du commerce et de la formation professionnelle et de l’emploi, selon un communiqué, de la Présidence du gouvernement.

Les chefs des missions diplomatiques, les chambres mixtes, les présidents et les représentants des organisations nationales, les partis politiques, les membres de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les représentants de la société civile seront présent, également, à cette conférence.