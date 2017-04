Sousse abrite la conférence JCI pour la zone MENA, du 3 au 6 mai

La ville de Sousse abrite, du 3 au 6 mai 2017, les travaux de la conférence de la jeune chambre internationale (JCI) pour la zone Afrique et Moyen-Orient.

Plus de 700 participants venus d’une trentaine de pays africains, des représentants de la Syrie, du Liban et de la Jordanie ainsi que des invités de pays européens, asiatiques et américains assisteront aux travaux de cette conférence, a affirmé Slim Haj Mabrouk, directeur du comité d’organisation de l’événement.

Il a ajouté, mercredi, lors d’un point de presse, que la conférence comporte une série de colloques et d’ateliers ainsi que des rencontres entre jeunes promoteurs, hommes d’affaires et responsables au gouvernement avec des investisseurs étrangers en vue de prospecter les moyens de nouer des partenariats et projets mixtes.

Au programme, également, une exposition économique et commerciale, des compétitions internationales ainsi que des visites de sites touristiques et culturels à Sousse.