Des hommes d’affaires tunisiens à la recherche d’opportunités dans la région PACA

Une délégation d’une dizaine de chefs d’entreprises tunisiens opérant dans les secteurs des énergies renouvelables, la plasturgie, les IME, l’agroalimentaire et les services en visite dans la région PACA (Provence-Alpes-Côte d’Azur) pour explorer les opportunités d’affaires et de partenariat, ont pris part, aux côtés d’une centaine de chefs d’entreprises français de la cette région, à la Conférence sur la nouvelle loi sur l’investissement et le climat des affaires en Tunisie, tenue mercredi 5 avril 2017, à Marseille.

Intervenant à cette conférence, la Co-présidente du Comité des chefs d’entreprises tuniso-francais, Zohra Driss a fait état de l’engagement de l’UTICA dans la transition économique, relevant que des efforts importants sont déployés pour impulser la croissance économique et améliorer le climat des affaires, notamment, à travers le nouveau code des investissements ainsi que la loi d’urgence économique qui sera votée prochainement au Parlement.

De son côté, Nabgha Salem, chargé des relations avec l’Europe et membre du bureau exécutif de l’UTICA a évoqué la vision économique du patronat pour les prochaines années ” Vision 2020 “, laquelle repose sur des choix stratégiques pour booster l’économie tunisienne. “Les choses avancent en Tunisie, les affaires sont là, il faut savoir les saisir “, a-t-il ajouté.

Des rencontres de networking ont eu lieu, en marge de la conférence, entre les entreprises tunisiennes et leurs homologues de la région PACA dans les secteurs des énergies renouvelables, la plasturgie, l’agroalimentaire, et les services.