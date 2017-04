Richard Albright en Tunisie pour identifier les priorités du pays

Le vice-assistant du Département D’Etat et coordinateur de l’appui extérieur à la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), Richard Albright, en visite de travail en Tunisie actuellement, a souligné que cette visite s’inscrit dans le cadre de l’identification des priorités de la Tunisie, en cette période, notamment au plan économique, selon un communiqué publié par le ministère du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale.

Il a ajouté lors d’un entretien qu’il a eu avec le chef de cabinet du ministre du Développement, que cette visite vise également à examiner les défis qui se posent actuellement et à identifier l’appui que les Etats-Unis peuvent apporter pour impulser le développement, s’agissant surtout de l’expertise en matière de promotion de l’investissement privé et d’amélioration du rendement des entreprises afin de les aider à créer de la richesse et des opportunités d’emplois.

Le responsable américain a exprimé sa satisfaction quant au démarrage de la mise en oeuvre du “programme du défi du millénaire” financé par l’administration américaine et ayant pour objectifs la lutte contre la pauvreté et l’impulsion du développement dans les régions marginalisées. Ce programme s’étale sur sept ans.