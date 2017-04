Tourisme : Plus de 1 million de touristes à fin ont visité la Tunisie

A fin mars 2017, le nombre de touristes qui ont choisi la destination Tunisie a progressé de 33,5% par rapport à la même période de 2016, pour atteindre 1,235 million de touristes, a déclaré la ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Salma Elloumi Rekik.

Dans une déclaration à la presse lors de l’inauguration de la 23ème édition du Marché international du tourisme (MIT) qui se tient au parc des expositions du Kram, la ministre a expliqué ces résultats par la progression des marchés traditionnels essentiellement français, allemand et algérien (60%).

Et d’ajouter que cette édition organisée sous le thème “reprise du tourisme tunisien” constitue une occasion pour l’échange entre les professionnels du secteur, précisant que pour cette année, la nouvelle approche du département du tourisme vise à attirer le marché chinois et les pays du Golfe, outre le marché russe.

Près de 100 exposants représentants toutes les spécialités participent à cette nouvelle édition qui regroupe 5 salons; à savoir le marché international du tourisme, des équipements et services pour l’hôtellerie et la restauration, SPA expo (thermalisme thalasso, spa boat show (plaisance et activités nautiques) et golf show.

La Tunisie, l’Algérie, l’Egypte l’Indonésie, l’Afrique du sud le Cameroun et le Congo démocratique participent à ces salons.

Pour sa part, Khaled Fakhfekh président de la fédération tunisienne de l’hôtellerie a mis l’accent sur l’importance du marché tunisien qui a régressé au cours des trois des dernières années. Il a rappelé qu’entre 2015 et 2016, les tunisiens ont passé 5 millions de nuitées.

Dans une déclaration à TAP, le représentant d’une agence de voyage tchèque a affirmé que la participation au M I T vise à dialoguer arec les hôteliers et les professionnels du secteur et à améliorer le rendement du marché.

Il a rappelé que le nombre de touristes tchèques a progressé de 50% en 2017 par rapport à l’année dernière. Pour le responsable le nombre de touristes devra atteindre 60.000 touristes contre 32.000 en 2016.