Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture mercredi dans le rouge

) Le Tunindex a clôturé, mercredi, en léger repli de 0,06% avec 5576,97 points dans un volume total de 3,88 millions de dinars(MD) , selon l’intermédiaire en bourse, Mena Capital Partners(MCP).

Le plus fort volume était porté par ATTIJARI BANQUE qui a drainé 1,319 MD de ses capitaux à 28,45 dinars(D), s’appréciant ainsi de 0,88%.

A la hausse, MODERN LEASIND grimpe de 5,64% à 4,12 D suivie par BEST LEASE qui gagne 5,26% à 2 D .

Sans être transigée, ELECTROSTAR affiche une performance de 4,39% à 4,76 D suivie par les titres MAGASIN GENERAL et SPDIT qui enregistrent un gain respectif de 4,4% et 4,19% à 25 ,54 D et 8,44 D .

Dans le rouge, sans être échangée, ELBENE chute de 4,35% à 3,52 D suivie par UADH et SOTETEL qui perdent respectivement 4,16% et 3,14% à 3,68 D et 3,08 D.

Les titres CARTHAGE CEMENT et AETEC ont également clôturé la séance dans le rouge, dévissant respectivement de 3% et 2,41% à 2,58 D et 0,81 D .