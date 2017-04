Atelier de formation sur les procédures des achats hors marché via TUNEPS

Un atelier de formation sur le thème “les procédures des achats hors marché via TUNEPS et les procédures de recours en matière de marchés publics” a été organisé, mercredi 5 courant, par la Haute instance de la commande publique (HAICOP) et la CONECT, avec l’appui de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD)

“L’objectif est de faciliter les procédures de passation des marchés publics pour les entreprises publiques et privées afin de les rendre totalement transparentes grâce à leurs mises en ligne à travers la plateforme TUNEPS”, a précisé la CONECT dans un communiqué publié mercredi.

Cet outil permettra aux entreprises publiques de publier leurs appels d’offres et d’autre part aux entreprises privées d’y répondre en toute sécurité avec des règles strictes qui régiront toutes les transactions en ligne.