Afrique : Un continent pauvre qui compte 145.000 millionnaires détenant 800 milliards $

Si l’on en croit un rapport publié fin mars par le cabinet britannique New World Wealth et la banque AfrAsia Bank, l’Afrique comptait, en 2016, 145.000 millionnaires avec une fortune totale estimée à plus de 800 milliards de dollars. Mais certains d’entre eux sont des milliardaires, et ils seraient plus de 7.000.

Ainsi, en dix ans (2006-2016), le nombre d’Africains fortunés (“high net worth individuals“/HNWI), a enregistré une progression de 19%, et ce même si en 2016 le nombre a baissé de 2%, baisse due essentiellement au ralentissement de la croissance économique, lui-même consécutif à la chute des cours des matières premières.

Ces millionnaires viennent de 18 pays à savoir :

Afrique du Sud : 40.400 HNWI (population totale: 55,6 millions d’habitants)

: 40.400 HNWI (population totale: 55,6 millions d’habitants) Egypte : 18.100 (92 256 561 hab. )

: 18.100 (92 256 561 hab. Nigeria : 12.300 (186 053 386 hab.)

: 12.300 (186 053 386 Kenya : 9.400 (41 800 000 hab.)

9.400 (41 800 000 Angola : 6.100 (25 789 024 hab.)

: 6.100 (25 789 024 Maroc : 4.600 (33 848 242 hab.)

: 4.600 (33 848 242 Algérie : 4.500 (40 400 000 hab.)

: 4.500 (40 400 000 Ile Maurice : 3 800 ( 1 192 300 hab. )

: 3 800 ( ) Namibie : 3.300 (2 113 077 hab.)

: 3.300 (2 113 077 Ethiopie : 3.100 (99 465 819 hab.)

Ce top 10 est complété par le Ghana, le Botswana, la Côte d’Ivoire, la Tanzanie, l’Ouganda, le Mozambique, la Zambie, le Rwanda et la République démocratique du Congo.

Rappelons cependant que l’Afrique compte une population de 1,216 milliard (2016).