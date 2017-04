Omar Behi plaide pour des nouvelles approches agricoles en Tunisie

“Il est temps de réfléchir sur les politiques agricoles à entreprendre pour garantir une meilleure autosuffisance en produits agricoles d’autant plus que la Tunisie est confrontée à un grave problème de pénurie d’eau”, a avancé le secrétaire d’Etat chargé de la Production agricole Omar Behi

Intervenant, mardi, lors d’une conférence sur la “prospective du secteur agricole et de l’alimentation à l’horizon 2030”, le responsable a estimé qu’il faut placé l’agriculteur au centre des nouvelles politiques agricoles futures.

Concrètement, il s’agit de garantir une production agricole à même d’assurer la souveraineté alimentaire du pays, notamment, les grandes cultures.

Behi a rappelé que la Tunisie a importé, en 2016, l’équivalent de 1300 millions de dinars(MD) de produits céréaliers (blé dur, blé tendre et orge), ajoutant que l’Etat tunisien subventionne les produits céréaliers à hauteur d’un milliard de dinars par an.

La présidente de l’Université de Wagenuim (Pays-Bas) Louise Fresco, a mis l’accent sur l’importance de l’utilisation des nouvelles technologies dans le secteur agricole et l’incitation des jeunes à créée des projets agricoles.

La conférence est organisée à l’initiative du ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche et du Bureau Sous Régional de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture) pour l’Afrique du Nord, en partenariat avec l’Ecole nationale d’administration (ENA)