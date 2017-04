Développement régional : Face au sit-in des jeunes à Tatatouine, Chahed envoie sur le terrain plusieurs de ses ministres

“Une déclaration de principes sur le développement et l’emploi” a conclu une réunion de plus de huit heures mardi entre une délégation gouvernementale composée du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, ministre des Relations avec l’APR, porte-parole du gouvernement, Iyed Dahmani, secrétaire d’Etat aux Communications, Habib Dabbabi, et un grand nombre de jeunes observant un sit-in dans le gouvernorat de Tatatouine depuis plus de deux semaines pour l’emploi.

Cette déclaration qui comprend une série de mesures urgentes portent sur:

– la réactivation des accords conclus entre le gouvernement et les composantes de la société civiles dans la région,

– appel du gouvernement avant la fin de la semaine aux sociétés pétrolières pour l’ouverture de bureaux dans la région,

– condition obligatoire fixée aux sociétés pétrolières pour le recrutement de 70 % de ses besoins auprès des jeunes du gouvernorat, conformément au principe de la discrimination positive,

– augmentation des subventions à caractère social,

– octroi d’une part importante des appels d’offres aux sociétés de service,

– augmentation du capital de la société de l’environnement tout en lui faisant bénéficier de contrats avec les établissements publics,

– engagement du ministère de l’emploi à accorder la carte saharienne avant la fin mai prochain,

– réalisation de la zone industrielle Mehdi Chemlali et le règlement des problèmes qui entrave ce projet,

– consécration du principe de la discrimination positive dans le financement des projets et ne plus considérer la région comme zone à risques,

– connexion de Tatatouine à l’autoroute et œuvrer à la doter d’une liaison ferroviaire

– achèvement du projet du gaz du sud dans les délais,

– retrait des permis d’exploitation du plâtre à celui qui n’a pas démarrer son projet avant la fin de l’année,

– tenue d’un conseil ministériel sur le développement et l’emploi dans la région avant la fin mai en présence de représentants des sit-ineurs et de la société civile,

– mesures à prendre pour faciliter le commerce par le terminal de Dhehiba.

Après l’annonce de cette déclaration de principes, les manifestants ont rouvert routes bloquées à l’intérieur de Tatatouine et des autres délégations mais ont poursuivi les sit-in jusqu’à la mise en œuvre de l’accord conclu.

Iyed Dahmani avait déclaré à la correspondante de l’agence TAP que le gouvernement œuvre à concrétiser la discrimination positive, soulignant son souci d’assurer la transparence des recrutements et à ouvrir des enquêtes sur les abus et les recrutements suspects.

De son côté, le secrétaire d’Etat aux communications, Habib Dabbabi, a indiqué que la délégation a pris acte “de l’absence de projets de développement dans la région”, promettant que le gouvernement “va accélérer le rythme de développement du gouvernorat de Tatatouine, grâce à des mesures attendues du conseil ministériel qui s’attellera à impulser le développement et l’emploi dans le gouvernorat”.

Quant au ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, il a qualifié les revendications des habitants de la région de “légitimes”. Il a affirmé que le gouvernement s’emploiera à “adopter une politique de démocratie participative à même de permettre de franchir des pas concrets sans prétendre tout faire”.

“Nous nous engageons à satisfaire les revendications légitimes pour le développement du gouvernorat de Tatatouine”, a-t-il souligné.