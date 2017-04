La nouvelle Audi A5 coupé redéfinit les standards du Coupé

Design sculptural, technologies de pointe, nouveau châssis, systèmes d’infotainment et d’aides à la conduite dernier cri… la deuxième génération d’Audi A5 redéfinit les standards du Coupé et élève le niveau d’un modèle déjà iconique.

La nouvelle Audi A5 Coupé est athlétique, sportive et élégante, sa nouvelle conception lui donne un meilleur aérodynamisme. Sous la carrosserie, l’Audi A5 Coupé impressionne tout autant avec un nouveau châssis offrant un confort optimal et une grande agilité, des moteurs puissants dont les performances ont été optimisées de 17% réduisant ainsi la consommation jusqu’à 22% et des systèmes d’info divertissement et d’assistance à la conduite innovants.

Neuf ans après l’apparition de la première génération, l’Audi A5 Coupé arbore un regard neuf, moderne, et assuré. La seconde génération du modèle iconique se dévoile avec un look plus pointu et des équipements encore plus technologiques.

Fidèle à son ADN, elle reste un véhicule aussi sportif qu’élégant. La ligne de caisse en forme de vague est caractéristique du modèle précédent, la ligne de courbe –plus prononcée au niveau des passages de roues– souligne et entoure les quatre roues du véhicule.

L’Audi A5 Coupé est un véhicule dont l’aspect sportif est souligné par ses proportions parfaitement équilibrées: le capot moteur est long, l’empattement étiré et les porte-à-faux courts. La calandre Singleframe distinctive est nettement plus plate et plus large que sur le modèle précédent.

De nombreuses technologies affirment le caractère iconique de l’Audi A5 coupé. On peut citer: l’Audi connect, les phares Audi Matrix LED avec clignotants dynamiques et rendant ainsi la technologie de pointe visible de jour comme de nuit, l’adaptative Cruise Control avec fonction Stop&Go, le Traffic Jam Assist, l’Audi Virtual Cockpit, l’Audi Drive Select et le système de son 3D Bang & Olufsen.

Carrosserie

L’Audi A5 Coupé est plus efficiente que le modèle précédent en grande partie grâce à la réduction de son poids et à son aérodynamisme sophistiqué. Grâce à un savant mélange de matériaux ultralégers, son poids à vide a été allégé de 60 kg, faisant de la carrosserie de l’Audi A5 Coupé la plus légère du marché. L’Audi A5 Coupé est également leader sur le segment avec un coefficient de trainé de seulement 0.25.

Intérieur

Avec un empattement plus long et des dimensions accrues, le véhicule offre plus d’espace au conducteur et aux passagers. L’architecture horizontale du tableau de bord et de la bande d’aération accentue le sentiment d’espace une fois installé dans le cockpit. Conforme aux standards Audi, la qualité des finitions des équipements intérieurs est élevée.

L’utilisation de matériaux hauts-de-gamme, disponibles dans de nombreux coloris, crée une ambiance premium tout en soulignant le caractère sportif du coupé. Disponible en option, l’éclairage intérieur ambiant peut s’illuminer en 30 teintes différentes.

La nouvelle Audi A5 Coupé est également une référence en aéro-acoustique, le confort sonore atteint pratiquement celui d’un modèle des segments supérieurs.

Le compartiment à bagages offre un volume de 465 l, soit 10 l de plus que le modèle précédent.

