L’indice phare du marché boursier tunisien, Tunindex, affiche un gain de 0,16% mardi, à hauteur de 5557,93 points, selon MCP.

A la hausse, LANDOR grimpe de 3,70% à 8,67 D suivie par ELECTROSTAR et BESTLEASE qui gagnent du terrain avec une performance respective de 2,79% et 2,77% à 4,42D et 1,87 D.

Dans le rouge, CELLCOM chute de 2,91% à 5 D, tout comme ADWYA et SIAME qui perdent respectivement 2,89% et 2,66% à 5,71 D et 2.19 D.