Oâ€™PTIMIUM ECO Plus, la nouvelle gamme de carburants Ã©conomiques dâ€™OiLibya

Libya Oil vient de lancer sur le marché tunisien une nouvelle gamme de carburants économiques dotés d’additifs issus d’une technologie de pointe et testés dans des laboratoires certifiés. Il s’agit des carburants O’PTIMIUM ECO Plus destinés à tout type de véhicule, quel que soit l’âge ou le modèle, fonctionnant avec du carburant super, sans plomb ou gasoil.

Dans cette gamme, OiLibya annonce aussi le remplacement du Gasoil 50 par le Gasoil 10, avec une teneur en soufre inférieure à 10 ppm, conformément aux normes environnementales internationales et aux besoins des nouveaux moteurs automobiles.

OiLibya fournit plusieurs types de carburants de haute qualité, alors que les nouveaux carburants économiques O’PTIMIUM ECO Plus sont conçus pour rationaliser les dépenses en matière de consommation tout en garantissant une propreté et protection inégalées aux moteurs, outre le bénéfice environnemental. Ils sont, aujourd’hui, disponibles dans toutes les stations OiLibya au même prix que les carburants standards.

Une année 2017 sous le signe de la sécurité



Libya Oil Tunisie vient de placer l’année 2017 sous le signe de la sécurité, comme aboutissement à une politique prioritaire poursuivie depuis plusieurs années. Il est à noter qu’en termes de sécurité et de prévention routières une grande campagne de sensibilisation et d’éducation est en cours de lancement dans plusieurs régions du pays ciblant les enfants et ce suite à un partenariat OiLibya avec l’association ASR (Ambassadeurs de la sécurité routière».

Plusieurs célébrités tunisiennes des milieux culturels, artistiques et sportifs ont pris part à cette campagne, en tant qu’ambassadeurs, (Mohamed Ali Damak, Mohamed Ali Ben Jemaa, Younès Ferhi, Jaafar Guesmi, Ami Radhane, Walid Maazouz, Ahmed Andoulsi, Riadh Nahdi, Myriam Mhirsi, Ali Kaabi, Dr Maher Abouda, etc.).

Récemment, une équipe d’ambassadeurs s’est déplacée au gouvernorat du Kef plus précisément à la délégation de TOUIREF pour aller à la rencontre de petits élèves dans cette zone rurale en vue d’enraciner chez eux la culture de la sécurité routière et les sensibiliser aux dangers qu’ils peuvent rencontrer sur le chemin de l’école. Cette journée d’animation a pu créer la joie de vivre chez ces enfants.