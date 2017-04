Commerce : 9.000 infractions économiques relevées au cours du 1er trimestre 2017

Les équipes du contrôle économique ont relevé quelque 9.000 infractions économiques, du 1er janvier et le 30 mars 2017 sur 72.000 opérations d’inspection effectuées, selon le département du Commercer et d’Industrie dans un communiqué rendu public lundi.

Les infractions ont concerné les dépassements au niveau des prix (2.991 infractions), la transparence des transactions (4.460), l’utilisation de la compensation (480), outre la métrologie légale (722) et autres pratiques (912).

La plupart de ces infractions ont été enregistrées dans les secteurs des légumes et fruits (1.900 infractions), les viandes blanches et les œufs (688), les produits alimentaires (2.402), les boulangeries et les cafés (1.619), les produits industriels sensibles (525).

Ainsi près de 84 tonnes de fruits et légumes ont été saisies ainsi que 1.976 kg de viandes blanches, 805,5 kg de viandes rouges, 38,17 tonnes de produits alimentaires, 8,123 tonnes de farine compensée, en plus de 198.000 litres d’huile végétale compensée et 204 tonnes de sucre.