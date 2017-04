Roadshow Thniti by CONECT et QFF à Kairouan, Gafsa, Kasserine, Kef, Jendouba, Beja et Bizerte

Sous l’égide de la CONECT et de QFF, le Roadshow Thniti by CONECT & QFF visitera les régions de Kairouan, Gafsa, Kasserine, El Kef, Jendouba, Bizerte et pour la première fois le gouvernorat de Béja.

Ainsi le programme aura couvert 17 régions de la Tunisie.

Le programme Thniti by CONECT & QFF a pour principal objectif l’accompagnement des jeunes entrepreneurs dans leurs démarches de créations d’entreprises et de développement local. La centrale patronale CONECT, dans sa vision RSE et développement territorial, leur offre une assistance post création en les mettant en relation avec les chefs d’entreprises établis de leurs régions, afin de profiter de leurs expériences et réseaux d’affaires et de s’enrichir mutuellement de leurs échanges.

Thniti by CONECT & QFF, en chiffres depuis 2014 ;

Plus de 7000 idées de projets

Plus de 900 porteurs de projets ont bénéficié de coaching personnalisé

Comment rejoindre la communauté Thniti :

Tout porteur d’idée de projet peut s’inscrire sur www.thniti.org, et pour toute assistance il peut contacter l’équipe du projet Thniti by CONECT & QFF à la CONECT sur la hotline dédiée 31 330 333

Les dates du Roadshow à retenir :

Kairouan :

Le 10 Avril 2017 : 09h00 à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques 10h00 à l’Institut Supérieur d’Informatique et de Gestion 11h00 à L’Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de Technologie de 8h00 à 12h00 à la délégation de Sbikha, de 14h00 à 18h00 à la délégation de Bab Jelladin.

Le 11 Avril 2017 : de 08h00à 12h00 à la délégation de Nasrallah de 14h00 à 18h00 à la délégation de Haffouz



Gafsa :

Le 12 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Moulares de 14h00 à 18h00 à la délégation de Gafsa

Le 13 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Belkhir de 14h00 à 18h00 à la délégation de Gafsa.



Kasserine :

Le 11 Avril 2017 : 10h00 à l’Institut Supérieur des Arts et Métiers de Kasserine 11h00 à l’Institut Supérieur des Etudes Appliquées en Sciences Humaines de Sbeïtla 14h00 à l’Institut Supérieur des Etudes Technologique de Kasserine.

Le 14 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Majel Bel Abbes de 14h00 à 18h00 à la délégation de Feriana

Le 15 Avril 2017 : de 08h00 à12h00 devant à la délégation de Kasserine de 14h00 à 18h00 à la délégation de Sbeitla



Kef :

Le 12 Avril 2017 : 10h00 à l’Institut Supérieur des études Appliquées en Humanité 11h00 à l’Institut Supérieur d’Informatique 14h00 à l’Institut Supérieur des Etudes Technologique.

Le 16 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Ksour de 14h00 à 18h00 à la délégation de Tajerouine

Le 17 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Jerissa de 14h00 à 18h00 à la délégation d’El Kef



Jendouba :

Le 13 Avril 2017 : 10h00 à la Faculté des Sciences juridiques et économiques 11h00 à l’Institut supérieur des études technologiques

Le 18 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Tabarka de 14h00 à 18h00 à la délégation de Fernana

Le 19 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Jendouba de 14h00 à 18h00 à la délégation de Balta Bouaen



Beja :

Le 14 Avril 2017 : 10h00 à l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de l’Equipement Rural de Medjez El Bab 14h00 à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques 15h00 à l’Institut Supérieur de Biotechnologie de Béja

Le 20 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Nefza de 14h00 à 18h00 à la délégation de Béja

Le 21 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Testour de 14h00 à 18h00 à la délégation de Medjez el Bab



Bizerte :

Le 17 Avril 2017 : 10h00 à la Faculté des Sciences de Bizerte 11h00 à l’Institut Supérieur des Etudes Technologiques 14h00 à l’École Supérieure d’Agriculture de Mateur

Le 22 Avril 2017 : de 08h00 à 12h00 à la délégation de Djoumine de 14h00 à 18h00 à la délégation de Bizerte

Le 23 Avril 2017 : de 8h00 à 12h00 à la délégation de Menzel Jemil de 14h00 à 18h00 à la délégation d’Utique



L’Ecosystème QFF et Thniti by Conect & QFF :

La CONECT fait partie de l’écosystème entrepreneurial du Qatar Friendship Fund (QFF) aux cotés de la BFPME, Réseau Entreprendre Tunisie, IntilaQ, Taysir Microfinances, l’Association Tunisie Croissance et la BTS. Cet écosystème soutien les jeunes entrepreneurs durant les différentes étapes de la création de leurs entreprises, depuis l’ébauche de l’idée jusqu’à sa concrétisation, en passant par la formation, le coaching, le suivi, le financement et finir par le mentoring et le réseautage. Thitni by CONECT & QFF joue un rôle primordial au sein de l’écosystème en représentant le portail permettant aux potentiels porteurs d’idées de projets d’accéder à l’écosystème QF