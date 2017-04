Tunisie-Afrique : Youssef Chahed au Niger, Burkina Faso et au Mali

Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, visite, partir du lundi 3 avril, trois capitales d’Afrique subsaharienne en quatre jours, à savoir Niamey (au Niger), Ouagadougou (au Burkina Faso) et Bamako (au Mali).

Cette tournée vise à activer la diplomatie économique entre la Tunisie et les pays subsahariens, à dynamiser la coopération dans divers secteurs, à renforcer les échanges commerciaux et à conquérir de nouveaux marchés.

Chahed sera accompagné de 4 ministres (du Développement, de l’Industrie, de la Formation professionnelle et de la Santé). La délégation tunisienne comptera, également, 80 hommes d’affaires tunisiens qui vont participer avec leurs homologues du Niger, Burkina Faso et Mali, à des forums d’hommes d’affaires devant aboutir à des accords et des programmes d’échanges économiques et commerciaux.

A Niamey, Chahed rencontrera le président de la République, Issoufou Mahamadou, et aura des entretiens avec le Premier ministre, Brigi Rafini, et le président de la Chambre des Députés, Seyni Tini.

Dans la capitale burkinabé, Ouagadougou, le chef du gouvernement présidera l’ouverture d’un forum économique tuniso-burkinabé et aura des entrevues avec le Président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, et le président de l’Assemblée nationale, Salif Diallo. Le mercredi 5 avril, il procédera à l’inauguration du siège de l’ambassade tunisienne à Ouagadougou.

Chahed se rendra, ensuite, à Bamako, capitale du Mali, où il présidera avec son homologue Modibo Keïta, le forum des hommes d’affaires tuniso-maliens, et rencontrera également, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et le président du Parlement, Issaka Sidibé.

Au cours des trois étapes de cette tournée africaine, le chef du gouvernement aura des rencontres avec la colonie tunisienne résidente dans ces pays.