JMC 2017 : “Branchi El Mouzika” avec 28 concerts en compétition du 08 au 15 avril 2017

Près de 28 concerts en compétition officielle et hors compétition, en plus des spectacles pour enfants sont au menu de la 4ème édition des Journées musicales de Carthage (JMC), qui se tiendra du 8 au 15 avril 2017 dans la capitale Tunis et cinq régions du pays.

Douze (12) artistes et groupes dont 8 de Tunisie, 2 du Maroc, 1 d’Egypte et 1 de la Centre Afrique seront en lice pour la compétition officielle de cette édition 2017 des JMC placée sous le thème “Branchi el Mouzika” et présidée pour la troisième année consécutive par le musicologue Hamdi Makhlouf qui a évoqué un “budget très faible alloué à cette édition estimé à 600 mille dinars”.

Outre les concerts de la compétition officielle, les mélomanes ont rendez-vous avec plus de 15 concerts à Tunis, au Palais des congrès de Tunis, à l’avenue Habib Bourguiba et dans quatre autres espaces culturels: Sidi Hassine/Sejoumi, Cinevog, Douar Hicher et l’espace Carmen).

Parmi les moments phares de cette édition, figure le méga-concert du 14 avril à l’amphithéâtre romain de Carthage avec en tête d’affiche, le groupe franco-tunisien et international de Rock/Metal Oriental “Myrath”, formé de Zaher Zorgatti, Malek Ben Arbia, Elyes Bouchoucha, Anis Jouini et Morgan Berthet. Confirmé sur les plus grandes scènes rock du monde, le groupe se produira avec son 4ème album “Legacy” acclamé par la presse dès sa sortie en Janvier 2016.

Les Journées Musicales de Carthage attendent entre 6000 et 8000 spectateurs pour ce concert qui verra “une prestation du groupe tunisien “Persona” proposé par Mirath afin de l’encourager “, selon Makhlouf.

Consacrant le principe de décentralisation culturelle, les “JMC in Cities” se déplaceront cette année dans cinq villes: Douz, Monastir, Nabeul, Siliana et le Kef où se produiront les artistes tunisiens Ali Mrabet, Omar Elouaer, Zied Zouari, Ghoula et Punic Lions.

Dans une conférence de presse organisée mercredi, à Tunis, pour dévoiler la programmation complète de cette édition, le directeur des JMC Hamdi Makhlouf a annoncé que le Palais les Congrès accueillera les spectacles en compétition officielle, programmés du 9 au 14 avril prochain.

Cette édition verra deux jurys composés chacun de 6 membres, en l’occurrence un jury officiel pour les spectacles en compétition officielle et un jury professionnel dont les membres sont des présidents de festivals internationaux.

Selon Makhlouf, “la vocation de ce jury est de choisir un spectacle tunisien des différents spectacles programmés afin de promouvoir sa participation dans les prochaines éditions des festivals partenaires”. Une priorité sera donnée aux concerts de la compétition officielle, a fait savoir le directeur des JMC.

Quant au jury professionnel, présidé par la Libanaise Amani Semaan, co-fondatrice et directrice de Beirut & Beyond, sera composé du Tunisien Habib Dechraoui (festival Arabesques- France), l’Egyptienne May Mostapha (théâtre El Genaina), l’Emirati Omar El Ayat (Festival Wasla Music Dubaï), le Jordanien Raed Asfour et le Marocain Brahim El Mazned, représentant les festivals “Visa for music ” à Ribat et “Timitar des Musiques du Monde” à Agadir.

L’ouverture des JMC 2017 sera assurée par “Gottayti” de la tunisienne Raoudha Abdallah, lauréate du prix du meilleur spectacle musical tunisien dans le cadre des JMC 2016 pour son spectacle “Asrar”. Elle donnera un spectacle “Gottayti” fruit d’un nouveau projet qui s’inspire des rythmes et des mélodies du patrimoine tunisien et met à l’honneur la chanson tunisienne à travers ses compositions, ses textes et son empreinte locale et maghrébine d’une manière générale.

La cérémonie de clôture sera également aux couleurs de la Tunisie avec “Fertile Paradoxes”, dernière création de Amine & Hamza M’raihi, un projet musical qui met en avant des sonorités qui ravivent une musique orientale en accord avec sa contemporanéité. Passant par le Jazz jusqu’aux riches grooves méditerranéens, Amine & Hamza ramènent une ouverture totale dans l’écriture et la composition comme une revendication d’un “vivre ensemble”.

Tout au long du festival, le Palais des Congrès vibrera au rythme du jazz avec Nour Harkati et Wajdi Riahi, du rock avec Hichem Ben Amara, les sons d’origine de Sabry Aouni, Badreddine Dridi, Mahmoud Turki et du Marocain Hicham Telmoudi, les sons voluptueux de la Centrafricaine Emma Lamadji sans oublier les nouvelles tendances du groupe égyptien Hawas, du groupe marocain Aywa, de Yuma et de Mortadha Ftiti épaulé par le grand artiste tunisien Tahar Guizani.

Les candidats seront en lice pour huit prix: le Tanit d’Or (20.000 dinars), le tanit d’Argent (15.000 dinars), le tanit de Bronze (10.000 dinars), prix du meilleur concert ou meilleure œuvre musicale tunisienne (8000 dinars), prix du public (8000 dinars), prix de la meilleure composition musicale (5000 dinars), prix de la meilleure interprétation (instrumentale ou vocale) (5000 dinars) et prix du meilleur texte (langue et dialectes arabes) (5000 dinars).

Présidé par le violoniste égyptien Yasser Abderrahmane, le jury de la compétition officielle réunit le guitariste, compositeur et pédagogue tunisien Mamdouh Bahri, la chanteuse et compositrice syrienne d’origine arménienne Lena Chamamyan, le compositeur, musicien et producteur tunisien Rabii Zammouri, la poétesse tunisienne Raja Chebbi et le musicien de hip-hop, rappeur, acteur burkinabé Serge Bambara, plus connu sous son nom de scène Smockey.

Pour la compétition enfants créateurs, les JMC 2017 ont retenu la candidature de 12 enfants, âgés entre 10 et 14 ans dans la catégorie instruments (Tunis, Le Kef, Monastir, Sfax, Nabeul, Gafsa, et Ben Arous) et 8 autres âgés entre 9 et 14 ans dans la catégorie chant (Monastir, Jendouba, Kairouan et Tunis) qui seront en lice pour trois prix : Tanit d’Or et attestation, Tanit d’Argent et attestation et Tanit de bronze et une attestation.

Le jury de dette compétition, présidé par la chanteuse tunisienne Soulef réunira également l’artiste libanaise Rim Bendali, le pianiste en plus de deux tunisiens, le musicologue Mehdi Trabelsi et le musicien, oudiste et guitariste, pédagogue et homme de culture Wahid Triki.

Ouvert de 13h00 à 21h00, le Palais des Congrès de Tunis accueillera le Salon des Industries de la Musique avec plus de 30 exposants venant de Tunisie, Turquie, Maroc, Angleterre, Cameroun, France, Côte d’Ivoire et Egypte. Le Salon propose au public plusieurs stands à travers lesquels les visiteurs auront l’opportunité de découvrir les techniques de fabrication d’instruments de musique, les ouvrages spécialisés et les recherches dans le domaine des sciences Musicales des participants tunisiens et arabes. Les visiteurs profiteront de réductions importantes lors de leurs achats.

Dans le cadre de 12 ” Speed meetings ” programmés, le Salon offre également l’opportunité aux artistes tunisiens de faire connaitre et promouvoir leurs productions auprès des tourneurs et producteurs étrangers invités par les JMC. Les artistes tunisiens pourront rencontrer ces professionnels dans un “face to face” du 11 au 14 avril de 15h00 à 16h30.

Les invités des JMC auront rendez-vous également avec un ciné-concert intitulé “The last of us” qui sera donné le 12 avril à 21h00, dans le cadre d’un partenariat entre les JMC et l’Institut Français de Tunisie (IFT) où seront données des sessions de formation, les 9, 10 et 11 avril du 10h à midi. Ces Workshops seront dirigés par l’artiste Imed Alibi avec une participation de spécialistes tunisiens, français et algériens, au sujet notamment des techniques de formation de troupes musicales et de l’élaboration des dossiers de candidatures pour les festivals.

Pour plus d’informations sur le programme, visitez le site du JMC : www.jmc.tn