La poterie de Sejnane sur la liste du patrimoine immatériel mondial de l’Unesco?

L’ambassadeur permanent de la Tunisie auprès de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (Unesco), Ghazi Gherairi, a déposé auprès de la Commission du patrimoine culturel immatériel de l’organisation le dossier d’inscription de la “poterie de Sejnane” sur la liste mondiale du patrimoine culturel immatériel.

Selon Ghazi Gherairi, l’inscription de la poterie de Sejnane sur la liste mondiale du patrimoine immatériel “est très importante” dès lors que “la Tunisie n’a rien inscrit jusque là sur la liste du patrimoine immatériel mondial “.

Par ailleurs, il a précisé que la Tunisie a présenté un dossier bien ficelé pour que le travail et le savoir-faire des femmes de Sejnane dans la poterie soient “inscrits dans le panthéon du patrimoine culturel immatériel de l’Humanité”, et que “des vidéos et images ont été introduites dans le dossier “.

Le chef de section du patrimoine culturel immatériel à l’Unesco, Tim Curtis, a déclaré à que “le dossier sera traité au cours de cette année et l’année prochaine par un organe d’évaluation composé de 12 membres de 6 régions de l’Unesco”. La commission donnera un avis qui sera validé par le Comité intergouvernemental de l’Unesco en 2018, ajoute Tim Curtis.