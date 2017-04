Nécessité de renforcer la confiance du citoyen à l’appareil judiciaire 

Ghazi Jribi, ministre de la Justice, affirme que son département est en train de promouvoir le service judiciaire et de renforcer la confiance du citoyen dans l’appareil judiciaire, tout en adaptant les jugements rendus aux standards internationaux en matière de droits de l’Homme.

Présidant une rencontre consacrée au lancement d’une étude nationale comparative et des études spécifiques au programme régional sur “L’application des normes relatives aux droits humains dans la justice nationale”, vendredi 31 mars, Jribi a affirmé que le département œuvre à développer l’infrastructure judiciaire à travers l’installation de nouveaux tribunaux pour rapprocher l’institution judiciaire des citoyens.

Le département s’emploie également, a-t-il poursuivi, à la gestion de la surpopulation carcérale, et à l’amélioration des conditions de détention dans les prisons, ce qui requiert, selon le ministre, une révision du système pénal pour réduire le nombre des prévenus qui se rapprocherait, aujourd’hui, de celui des condamnés.

Il a, à cet égard, cité en exemple les systèmes allemand et anglo-saxon qui, d’après lui, demeurent les plus efficaces du fait qu’ils se passent des juges d’instruction et des chambres d’accusation.

Et d’ajouter que dans le cadre de la réforme de l’appareil judiciaire, le ministère de la Justice entend mettre en application les sanctions alternatives et amender certaines lois, à l’instar de la loi n°52 relative à la lutte contre les stupéfiants, dont la version amendée a été adoptée, hier jeudi, par le Conseil des ministres.