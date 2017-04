Enseignement : Les jeunes chercheurs tunisiens auront leur “Early Carrer Award” 

Le secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Khalil Amiri, a annoncé, vendredi 31 mars, le lancement à la mi-avril d’un programme baptisé “Early Career Award, Hatem B’Tahri” destiné aux jeunes enseignants chercheurs.

“Ce programme a pour objectif de financer les projets de recherche des jeunes enseignants chercheurs afin de leur permettre de profiter des opportunités internationales, a ajouté, Amiri, en marge d’une rencontre de coopération entre la Tunisie et l’Union européenne tenue à l’Institut Pasteur en présence du commissaire européen à la recherche”, à la science et à l’innovation, Carlos Moedas.

Ce programme, a-t-il dit, cible environ 100 bénéficiaires par an et mobilise une enveloppe d’un million de dinars, ajoutant qu’il permettra aux enseignants chercheurs issus des régions intérieures de bénéficier d’un financement direct.

Lors de cette rencontre, le commissaire européen à la recherche, Carlos Moedas a souligné que l’Europe restera toujours ouverte aux étudiants et chercheurs tunisiens et continuera à apporter son soutien financier à la Tunisie en matière de recherche scientifique et d”innovation.

S’inscrivant dans le cadre de la conférence des ministres en charge de la recherche, l’innovation et l’enseignement supérieur des pays du dialogue 5+5, cette rencontre qui a rassemblé des parlementaires, des représentants de la société civile, des Présidents d’universités tunisiennes, des professeurs et des chercheurs a permis de discuter des différents défis et problèmes auxquels est confronté le domaine de la recherche scientifique en Tunisie.