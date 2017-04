Assemblées annuelles de la BID en 2018 : Ghassan El-Baba reçu par Fadhel Abdelkefi

Le secrétaire général de la Banque islamique de développement (BID), Ghassan El-Baba, est en visite en Tunisie dans le cadre des préparatifs de la tenue des assemblées annuelles de la Banque islamique de développement dans notre pays en 2018.

Lors de sa rencontre avec Fadhel Abdelkefi, ministre du Développement, de l’Investissement et de la Coopération internationale, El-Baba a souligné l’importance de ces assemblées qui accueilleront un millier de participants de 57 pays, ainsi que des institutions et des instances financières régionales et internationales et les cadres de la Banque, outre les participants tunisiens.

Il a, par ailleurs, mis l’accent sur l’importance des préparatifs logistiques et organisationnels que requiert cet événement, estimant que “la Tunisie qui a une large expérience et une grande capacité à organiser de telles manifestions, est capable de garantir la réussite et le bon déroulement de ces assemblées”.

La rencontre a aussi porté sur les assemblées annuelles de la BID pour l’année 2017, qui auront lieu à Djeddah en Arabie saoudite, durant lesquelles la Tunisie prendra la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement.