La Tunisie compte désormais 15 municipalités ayant adopté le “budget participatif”

Les municipalités de Béja, Kélibia et Sidi Bou Said rejoindront les communes tunisiennes ayant adopté le budget participatif, qui permet la participation des citoyens au plus haut niveau des prises de décision à l’échelle de leur municipalité.

La Tunisie compte désormais quinze municipalités appliquant ce mécanisme de démocratie directe et locale et permettant à leurs habitants de décider d’eux-mêmes des projets relatifs à l’infrastructure de base au sein de leur commune.

Il s’agit de La Marsa, Menzel Bourguiba, Gabes, Tozeur, Gafsa, La Manouba, Sfax, Raoued, Ben Arous, Le Kef, Sbeitla, Ettadhaman, Béja, Kélibia et Sidi Bou Said.

Kouraich Jaouahdou, expert en budget participatif, explique qu’”une véritable révolution au niveau du travail municipal est en train de se produire en Tunisie”, ajoutant que les municipalités qui ont adopté le Budget Participatif sont soutenues par des centaines d’associations de la société civile et appellent les autorités nationales, notamment le ministère des affaires locales et de l’environnement à adopter le Budget Participatif en tant qu’instrument officiel pour la participation citoyenne aux prises de décisions à l’échelle municipale.

Mis en œuvre dans les premières communes tunisiennes à la fin de l’année 2013, le budget participatif est un mécanisme utilisé dans plusieurs pays d’Afrique et d’Amérique latine. Il est basé sur la participation de tous les acteurs locaux, la représentativité des couches les plus faibles et le secteur privé qui sont associés aux différentes étapes de la réalisation d’un projet donné au niveau local.