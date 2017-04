La BERD va soutenir 10 associations professionnelles en Tunisie

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) a annoncé, vendredi 31 mars, le lancement de ses activités d’appui aux associations professionnelles du Programme “Advice for Small Business”, une initiative qui s’inscrit dans le Programme d’appui à la compétitivité des services (PACS), financé par l’Union européenne.

Dans le cadre de ce programme, la BERD soutiendra 10 associations professionnelles pour les aider à devenir plus performantes en termes de fonctionnement et de gestion, et à améliorer leur offre de services.

Les associations sélectionnées exercent leurs activités dans le secteur des services, notamment le secteur des technologies de l’information et de la communication, le secteur des transports et de la logistique, le secteur des services professionnels, ainsi que le secteur du tourisme et de l’artisanat.

La Banque met en œuvre les objectifs du PACS en proposant aux petites et moyennes entreprises (PME) un accès à des services de conseil de qualité et à des activités de développement sectoriel, tout en renforçant les capacités institutionnelles des associations professionnelles et des organisations intermédiaires.

“Nous croyons que les associations professionnelles ont un rôle déterminant à jouer dans la promotion du développement des PME. Suite à cette action, les associations professionnelles seront en mesure de proposer des services à forte valeur ajoutée à leurs membres. Dans le cadre du dispositif prévu par le PACS, la BERD mobilisera le savoir-faire local et international nécessaire pour atteindre cet objectif “, a déclaré Anis El Fahem, Directeur de la BERD en charge du conseil aux PME.

La BERD, qui investit en Tunisie depuis septembre 2012, a apporté un financement de plus de 350 millions d’euros répartis sur plus de 25 projets. La Banque a accordé un soutien sous forme d’assistance technique à plus de 370 petites et moyennes entreprises tunisiennes.