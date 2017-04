Développement régional : Des députés de l’ARP en visite à Sidi Bouzid 

Le suivi de la situation du développement dans la région de Sidi Bouzid a été au centre d’une séance de travail tenue, vendredi, au siège du gouvernorat, en présence des membres de la Commission du développement régional de l’ARP (Assemblée des représentants du peuple), ainsi que de représentants des directions régionales, d’organisations nationales et d’associations. L’Union régionale du travail et certaines associations ont boycotté la séance invoquant le non respect de l’horaire à cause de l’arrivée en retard des députés, au siège du gouvernorat.

Les intervenants ont passé en revue les préoccupations de la région dont la création du siège du Conseil supérieur des collectivités locales, la promulgation de la loi organique relative aux municipalités et le règlement de la situation des ouvriers de chantiers recrutés après 2010.

Il s’agit, également, du règlement de la situation des terres agricoles domaniales, la réalisation de l’autoroute Tunis-Jelma et des routes express Sidi Bouzid-Sfax et Sidi Bouzid-Gabès, l’aménagement de routes agricoles et la protection de la ville de Sidi Bouzid contre les inondations. Les intervenants ont insisté sur le renforcement de la médecine de spécialité, la création d’une ligne ferroviaire Sousse-Kairouan-Sidi Bouzid, le raccordement de la région au gaz de ville et le lancement effectif du projet de phosphate à Meknassi.

Ces questions seront soumises à l’ARP, en avril prochain, lors d’une séance plénière qui sera consacrée aux régions du Centre-Ouest, a affirmé Ons Hattab présidente de la commission du développement régional.

Sidi Bouzid enregistre un taux de chômage de 17,7% et de 33,55% chez les diplômés du supérieur. L’indice de développement régional place le gouvernorat au 20e rang.