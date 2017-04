Kasserine : Une dÃ©lÃ©gation parlementaire examine des projets de dÃ©veloppement dans la rÃ©gion

La commission du développement régional de l’ARP (Assemblée des représentants du peuple) a présidé, vendredi, une séance de travail, au Centre de vacances et de camping, au Parc national de Chaambi, à Kasserine, en présence de représentants des structures régionales et locales. Cette réunion a été consacrée à l’examen des difficultés qui empêchent la concrétisation des grands projets publics et privés, dans la région.

Les intervenants appellent à accélérer la réalisation des projets bloqués et à mettre en œuvre ceux annoncés dans les précédentes réunions ministérielles, dont une faculté de médecine dentaire, une zone de libre échange à Thélepte, une cimenterie à Foussana, un pôle du marbre à Thala, une ligne ferroviaire (Kasserine-Tunis et Kasserine-Sousse) et une station thermale publique à Boulaaba.

Ils recommandent d’accélérer la réalisation de l’autoroute, la transformation de l’hôpital régional en hôpital universitaire, la modernisation de l’usine de cellulose et de papier alfa sur cinq ans, la création d’un institut supérieur d’agronomie, le renforcement de l’infrastructure et le raccordement de la région au gaz naturel.

Vingt-six projets d’un coût global de 46,3 millions de dinars sont bloqués, depuis 2011, dans différents secteurs pour des problèmes fonciers, administratifs et financiers, affirme à l’agence TAP le directeur régional du développement, Mohamed Chaabani.

Depuis jeudi, la commission de l’ARP a entamé une série de visites, dans les gouvernorats du Centre-Ouest, en prévision de la séance plénière, qui se tiendra en avril prochain, au Bardo, pour débattre des problèmes de développement dans ces régions.