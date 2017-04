Hichem Elloumi : “Les entreprises tunisiennes sont appelées à intensifier leurs exportations vers le marché chinois”

“Les entreprises tunisiennes sont appelées à intensifier leurs exportations vers le marché chinois notamment, les produits agroalimentaires, à l’instar de l’huile d’olive, en vue de réduire le déficit des échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine,” a indiqué le Vice président de l’UTICA, Hichem Elloumi.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine ont fait ressortir en 2016, un déficit de 61,9 Millions de dinars (MD), soit une évolution de 11,5% par rapport à l’année 2015.

Elloumi a ajouté, vendredi, lors du forum Economique Tuniso-Chinois, organisé à Tunis à l’initiative de l’UTICA et en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pékin (CCPIT), que la Tunisie est considérée comme un site spécifique pour les entreprises chinoises qui veulent s’y implanter et assurer par la suite ses exportations vers les pays de l’Euro-méditerranéen.

Pour le Vice Président du CCPI, Lu Pengqi, la stabilité politique de la Tunisie a amélioré le climat des affaires, ce qui offre un énorme potentiel pour les entreprises chinoises.

Il a souligné les relations solides entre la Chine et la Tunisie, datées depuis 53 ans ainsi que la bonne collaboration économique entre les deux pays, dans de nombreux secteurs.

” La Chine a préservé une croissance constante de 6,5% en 2016 malgré l’instabilité économique à l’échelle mondiale ” a-t-il encore dit. Il a appelé les hommes d’affaires chinois à investir dans les secteurs industriel et du tourisme.

Le responsable chinois a incité les entreprises tunisiennes à prendre part à l’exposition arabo- chinoise qui sera organisée, en Chine, au cours du mois de septembre 2017.

De son coté la PDG du CEPEX, Aziza Hatira a indiqué que l’orientation future des relations entre la Tunisie et la Chine devrait s’inscrire dans une approche gagnant -gagnant.

Elle a recommandé de tracer un plan d’action à moyen et long terme afin d’attirer les investisseurs Chinois vers la Tunisie en tant que partenaires pour les marchés Africains et Européens.

Htira a, également, appelé à promouvoir des joint-ventures Tuniso-Chinoises pour les marchés africains dans le domaine de l’industrie ferroviaire, les nouvelles énergies, les réseaux informatiques et de télécommunication, la construction des automobiles, d’aéronautique …

En vue d’imprimer un nouvel élan à la coopération tuniso-chinoise et de réduire le déficit accusé au détriment de la Tunisie, elle a recommandé de rapprocher davantage les organismes d’appui des deux pays et renforcer la coopération institutionnelle entre les structures professionnelles afin de favoriser les actions de promotion.

Il s’agit également de privilégier le partenariat industriel et commercial qui pourrait constituer un levier de développement des échanges et des flux commerciaux et d’intensifier l’action de promotion économique et commerciale sur les deux pays.

Le Directeur général de l’Agence de promotion des investissements (FIPA), Khalil Laabidi, a incité les hommes d’affaires chinois à investir en Tunisie notamment dans les secteurs à forte valeur ajoutée tels que les composantes automobiles, l’aéronautique, l’industrie agroalimentaire, l’offshoring …..

Il a rappelé que la Tunisie constitue un site attractif pour les hommes d’affaires étrangers qui dispose de tous les atouts encourageant l’investisseur étranger à s’y implanter, à l’instar de la nouvelle loi sur l’investissement qui entrera en vigueur à partir du 1er avril 2017, des avantages fiscaux et d’une réglementation qui garantit une liberté d’investissement dans la majorité des secteurs et des facilités d’importations et d’exportations avec des procédures douanières simplifiées.

Un mémorandum d’entente a été également signé, entre l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA) et la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pékin (CCPIT) afin d’améliorer les relations de coopération entre ces deux organisations.

En vertu de cet accord, chaque partie créera un conseil d’affaire dans son pays et désignera son président.

Le Conseil d’affaire est considéré comme étant une plateforme pour promouvoir le secteur industriel et commercial entre la Tunisie et la Chine. Il fournira des informations sur le commerce et des opportunités d’investissement et aidera à surmonter les problèmes dans le commerce international et la coopération économique.

Des rencontres bilatérales ” B2B ” ont été organisées, à cette occasion, entre les entreprises chinoises et tunisiennes afin de mieux faire connaitre les potentialités économiques des deux pays.

Il convient de rappeler que la délégation chinoise effectue une visite en Tunisie du 30 mars au 1er avril 2017.