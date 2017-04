Hausse des prix : l’ODC appelle à une intervention urgente des autorités

L’Organisation de défense du consommateur (ODC) a exprimé vendredi, sa préoccupation de la hausse ” exorbitante ” des prix de produits de consommation (produits alimentaires, détergents, services…), appelant les autorités concernées à intervenir, en urgence, et à prendre les mesures nécessaires afin de mettre fin à ce phénomène, surtout avec l’approche du mois de Ramadan, qui commence fin Mai.

” En observant les prix de légumes (piments, tomates, pommes de terre…), de fruits, de légumineuses (haricots, pois chiches…) et de viandes, on remarque qu’ils ont connu un accroissement continu depuis le début de l’année “, a souligné l’ODC, dans un communiqué, publié vendredi, notant que les autorités expliquent ent cette hausse par des facteurs climatiques et le renchérissement du coût de la production.

Toutefois, l’Organisation, qui fait état de l’abondance de la production de différents produits exposés dans les marchés, estime que l’accroissement des prix de matières de base est du, en réalité, à la proligération des circuits de distribution informels et la régression des opérations de contrôle.

En Février, le taux d’inflation a été de 4,6%, selon l’INS.