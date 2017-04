Tunisie : Les gouvernorats du centre-ouest auront droit à une plénière à l’Assemblée

En visite vendredi dans le gouvernorat de Kairaoun, la commission parlementaire de développement régional a annoncé la tenue en avril prochain d’une plénière consacrée aux gouvernorats du Centre-Ouest.

Selon un communiqué rendu public par l’ARP, cette plénière a été programmée à l’issue de la visite effectuée les 30 et 31 mars 2017 par la Commission en question dans les gouvernorats du Centre-Ouest.

Cette plénière devrait aboutir à une série de recommandations qui seront soumises au gouvernement pour en assurer l’exécution. L’Assemblée des représentants du peuple va assurer le suivi de l’exécution de ces recommandations, d’après le même communiqué.

L’Assemblée des représentants du peuple a envisagé des séances plénières mensuelles consacrées au processus de développement dans les régions, rappelle-t-on dans le document.

Au cours de ce périple, une séance de travail a eu lieu au siège du gouvernorat de Kairouan, en présence des députés de Kairouan, de plusieurs cadres régionaux et locaux et de représentants de la société civile.

Selon les membres de la Commission, ces visites s’inscrivent dans le cadre du rôle de contrôle de l’Assemblée des représentants du peuple.

“La commission parlementaire de développement régional sera un mécanisme de pression sur le gouvernement pour la pousser à exécuter les décisions issues des conseils ministériels régionaux”, ont promis les membres de la Commission.

“Ces visites ne manqueront pas de contribuer à favoriser la coordination entre les pouvoirs régionaux et centraux pour débloquer plusieurs projets en suspens “, ont-ils ajouté.

Tout en dénonçant la vétusté de l’infrastructure et de l’absence d’une zone industrielle dans la région, les députés de la région ont souligné la nécessité d’accélérer le processus de construction d’une autoroute entre Kairouan et Sousse, de lancer le projet de création de la zone industrielle Metbasta II et de raccorder le gouvernement au réseau ferroviaire via Enfidha.

Ils ont également réclamé le réaménagement de la ligne reliant Kairouan à Sousse et la mise en œuvre de solutions radicales pour mettre fin à la coupure récurrente de l’eau potable.

Présent à la séance de travail, le commissaire régional de développement a fait état de 24 projets en difficulté touchant notamment les secteurs d’infrastructure, de production et des ressources humaines.