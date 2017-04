Tunisie : Une délégation de l’ICBC chez Chedly Ayari

Chedly AYARI, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, s’est entretenu, jeudi 30 mars 2017, au siège de la Banque avec une délégation de l’Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) qui effectue actuellement une visite de travail en Tunisie, en présence d’Ahmed EL KARM, président de l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF).

La délégation de l’ICBC est composée de Fang Dapeng, chef de la Zone Francophone, Marché africain, Global Banking Department, et Wang Changsheng, DGA du Bureau de représentation de l’ICBC en Afrique.

Au cours de l’entrevue, les discussions ont porté principalement sur les perspectives de développement des relations entre l’ICBC et le secteur bancaire tunisien à travers des accords de coopération et des projets de financement conjoints, ainsi que sur les possibilités de coopération avec la BCT pour le montage d’émissions sur le marché obligataire chinois (PANDA) et pour la gestion des actifs en renminbi.