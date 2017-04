Ooredoo Host offre 50% de remise à ses nouveaux abonnés

Du 31 Mars au 7 avril 2017 : Ooredoo Host célèbre la Journée Mondiale de la Sauvegarde des Données Informatiques et offre 50% de remise à ses nouveaux abonnés

Ooredoo, acteur majeur de l’hébergement Cloud en Tunisie, lance à l’occasion du 31 Mars 2017, Journée Mondiale de la Sauvegarde des Données Informatiques, des promotions pour les particuliers et les professionnels souhaitant conférer à leur activité davantage de visibilité sur le web, à travers l’achats de noms de domaines, d’espace d’hébergement de sites internet, ou de packs de messagerie.

Pour l’hébergement d’un site Internet, choisissez la sécurité, la renommée et le service de Ooredoo.

Vous souhaitez créer votre site web et vous recherchez un hébergeur qui permet de stocker et de protéger vos données de manière fiable et sécurisée ? Qui plus est, en Tunisie ?

Ooredoo Host est la solution idéale et à moindre frais qui met à votre disposition l’infrastructure la plus moderne pour stocker toutes vos données sur le territoire tunisien conformément à la législation en vigueur, et vous permettant ainsi de vous concentrer pleinement sur votre activité.

Ooredoo Host propose à ses futurs abonnés une promotion sur les deux services d’hébergement internet ADVANCED et PRO.

Pour cela, rendez-vous dès à présent sur host.ooredoo.tn et utilisez le code promotionnel suivant au moment de payer vos achats : #WorldBackupDay

Avec Ooredoo Host, nous hébergeons vos idées d’aujourd’hui et de demain.