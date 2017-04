Finale de la “2017 SMU Startup Competition”, le 1er avril au Campus MSB-MedTech

Campus MSB et MedTech organisent le 1er avril 2017, la Finale de leur “2017 SMU Startup Competition”. Sur les 45 équipes participantes, dix équipes finalistes ont été retenues pour l’attribution de trois prix mis en compétition. La cérémonie de clôture se déroulera à 10h au Campus MSB-MedTech au Lac II.

Selon un communiqué publié aujourd’hui par les organisateurs, cette finale fait suite à une série de sessions de formation portant sur l’entrepreneuriat et le design thinking. Plus de 80 jeunes lycéens et étudiants répartis en 45 équipes ont participé à cette compétition.

Seulement 10 équipes ont été sélectionnées après deux sessions d’évaluation basées principalement sur des critères d’innovation, impact social, et technologies utilisées. Le jury est composé d’experts en Technologies de l’Information et de la Communication, en énergies renouvelables et en entrepreneuriat.

Rappelons qu’il s’agit de la 1ère édition d’une action incitant les jeunes porteurs d’idées innovantes à raffiner et concrétiser leurs idées. Trois prix ont été mis en compétition : Gold 5.000 Ddinars, Silver, 2.000 dinars et Bronze 1.000 dinars.