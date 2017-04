Première édition “RSE, Tunisia Awards 2017” en novembre prochain

La Responsabilité sociale de l’entreprises “RSE“ ne se limitant pas seulement à offrir un “label d’éthique”, mais est susceptible d’apporter de gains et de bénéfices pour l’entreprise. Certaines approches tendent même à la considérer comme un facteur permettant d’engranger des avantages concurrentiels.

Cette vision utilitariste définit la RSE comme un outil servant en priorité les intérêts économiques de l’entreprise. Plusieurs arguments de la RSE confortent d’ailleurs cette thèse.

En effet, en Tunisie, notamment compte tenu de la conjoncture actuelle marquée par une effervescence sociale, l’adoption par une entreprise d’une politique RSE est susceptible de résorber ces tensions et d’offrir : une meilleure image grâce à une communication ciblée; des économies en matière de gestion des ressources énergétiques et une préservation optimisée de l’environnement; une plus grande implication du personnel dans le projet social de l’entreprise; un gisement de pratiques et d’actions innovantes; un avantage matériel et immatériel face à la concurrence.

A noter au passage qu’une cinquantaine d’entreprises publiques et privées sont déjà partenaires du Pacte mondial RSE des Nations unies, programme piloté en Tunisie par l’Institut de la responsabilité sociale de l’entreprise “IRSET“.

Afin de promouvoir ce programme, vulgariser davantage le concept RSE, mettre en valeur les “success stories” des entreprises tunisiennes partenaires dudit programme et donner l’opportunité à de nouvelles entreprises d’y adhérer, le site d’informations environnementales www.elbiaanews.com, et l’agence de communication écoenvironnementale et RSE, Afkarcom, membre du réseau Pacte mondial RSE des Nations unies, organisent, avec le concours de divers organismes publics et privés, les premières assises nationales de la RSE, et ce du 8 au 10 novembre 2017 au Palais des Congrès de Tunis.

En vue d’assurer l’impact souhaité, une conférence de grande envergure se tiendra à cette occasion. Elle sera animée par d’éminents experts, tunisiens et étrangers, dont les interventions porteront sur les divers aspects de la RSE, et les dernières évolutions en la matière, avec notamment la mise en place de la norme RSE (ISO 26000).

Un cursus d’encadrement assuré par un bureau international consulting spécialisé en RSE et une exposition relatant les success stories et les activités RSE des entreprises participantes seront organisés en marge de la conférence.

L’évènement sera clôturé par une cérémonie de remise des prix “RSE Tunisia Awards 2017” qui seront décernés aux entreprises tunisiennes lauréates dans leurs secteurs d’activité respectifs (banques – assurances – télécoms – industries – autres services – …).