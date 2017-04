Imed Hammami discute du programme “Moubadiroun” avec une délégation de la BM

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Imed Hammami, a reçu, dans la soirée du mercredi 28 mars, une délégation de la Banque mondiale (BM), pour discuter de l’insertion économique des catégories vulnérables en Tunisie “Moubadiroun”, qui sera réalisé sur la période 2018-2023 dans les gouvernorats de Kairouan, Kasserine, Jendouba, la Manouba et Sfax.

Le ministre a souligné l’importance d’organiser des séances de travail réunissant les cadres de son département, la Banque mondiale et l’Agence tunisienne pour l’emploi et le travail indépendant (ANETI), dans le but d’élaborer un plan d’action clair et prospectif aboutissant sur des résultats concrets.

Le programme “Moubadiroun” est supervisé par le ministère de la Formation professionnelle et de l’Emploi en collaboration avec la Banque Mondiale et les ministères des Affaires sociales, l’Industrie, l’Energie, la Femme, ainsi que de la Jeunesse et des Sports.

Il a pour objectif de développer les opportunités économiques pour les catégories vulnérables à travers une approche sectorielle, et à renforcer l’autonomisation des jeunes dans les régions concernées en les aidant à lancer leurs propres projets ou à trouver un emploi décent.

Les représentants de la Banque mondiale ont réaffirmé leur soutien à ce projet et à tous les programmes de coopération bilatérale permettant de promouvoir la formation professionnelle et l’emploi, particulièrement dans les régions connaissant un taux de chômage élevé.