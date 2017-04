Tunisie : Un grand projet touristico-immobilier verra le jour à Nabeul

Une séance de travail s’est tenue, jeudi 30 mars, au siège du gouvernorat de Nabeul, pour présenter un mégaprojet touristique promu par des investisseurs tunisiens et étrangers d’une valeur de 1,94 milliard de dinars, avec une capacité d’emplois directs de 5.000 personnes.

Le projet sera réalisé sur un terrain de 400 ha, situé entre El Haouaria, Takelsa et Korbous. Selon l’investisseur tunisien, Mohamed Ajroudi, il sera lancé dès l’obtention des autorisations, et sera composé d’un ensemble d’hôtels, de résidences, de commerces et de centres de loisirs.