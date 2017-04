Le siège du RCD sera occupé par les ministères des Domaines l’Etat, du Tourisme et de la Culture

Sofiène Ben Salah, président de la Commission de liquidation de biens du RCD dissous a révélé que le siège du RCD abritera, très prochainement, le ministère des Domaines l’Etat et des Affaires foncières, et quelques services des deux ministères de la Culture et du Tourisme.

“Des travaux d’aménagement ont été lancés depuis mars 2015, afin que cette bâtisse retrouve sa juste valeur, qui s’est largement dégradée 6 ans après la révolution. Ces aménagements, qui ont coûté jusqu’à ce jour environ 1,5 MD, se poursuivront durant le prochain mois, au niveau de la tour et concerneront ensuite, le complexe culturel et touristique, situé en bas du bâtiment”.

“Ces travaux ont touché toutes les installations y compris les ascenseurs, le réseau électrique… vu que le bâtiment est dans un état de dégradation avancé”, a relevé Ben Salah, indiquant que des experts désignés, en 2015, par le Tribunal administratif de Tunis ont estimé que l’ancien siège du RCD, a perdu une grande partie de sa valeur.

Les recettes de la vente des biens immobiliers du RCD, durant les 16 derniers mois, s’élèvent à 14 millions de dinars (MD), a déclaré Sofiène Ben Salah, président de la Commission de liquidation de biens du RCD dissous, à l’Agence TAP, précisant que 80% de ces biens ont été achetés par des sociétés publiques, dont la poste tunisienne, l’Instance supérieure indépendante pour les élections, des municipalités, des ministères…

Le responsable a rappelé que le RCD gérait plus de 2000 biens immobiliers dans les différentes régions du pays, mais n’en possédait que 500.