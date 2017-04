Bourse de Tunis : Lancement de la 5ème session du challenge boursier Myinvestia

La Bourse de Tunis lance le lundi 3 avril 2016, la cinquième édition du challenge boursier en ligne «Myinvestia».

Ce challenge est organisé dans le cadre du programme du renforcement des capacités d’éducation boursière mis en place par la Bourse des valeurs mobilières de Tunis en 2012. Il a pour objectif d’initier les participants aux techniques et aux bonnes pratiques d’investissement en portefeuille de valeurs mobilières, et de leur permettre d’expérimenter les règles de fonctionnement des marchés de la Bourse.

Le site du challenge est www.myinvestia.tn / www.myinvestia.com.

Un formulaire d’inscription en ligne y est disponible, ainsi qu’un Règlement Intérieur fixant les règles de participation et de fonctionnement du challenge.

L’inscription, individuelle et gratuite, est ouverte à toute personne physique âgée de 18 ans au moins, résidant en Tunisie et ce, au plus tard le 15 juillet 2017.

Pour cette édition, des prix seront accordés aux titulaires des six (6) portefeuilles les mieux valorisés à la date de clôture du challenge, fixée au jeudi 30 novembre 2017.