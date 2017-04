Bourse de Tunis : Le Tunindex clôture dans le rouge

La Bourse de Tunis perd encore du terrain et clôture la séance en territoire négatif. Le Tunindex lâche 0,21% à un niveau de 5 542,17 points dans un volume de 7,166 MTND.

SAH a été le titre le plus traité et s’échange dans un volume de 4,761 MTND et s’apprécie de 0,78% au terme de la séance à 12,90DT.

HANNIBAL LEASE et CARTHAGE CEMENT figurent également parmi les titres les plus actifs et s’échangent dans des volumes respectifs de 0,492 MTND et 0,430 MTND.

Sur le front de la hausse, SIPHAT arrive en tête des meilleures performances et grimpe de 4,38% à 7,15DT. ELECTOSTAR et ADWYA avancent respectivement de 4,36% et 2,93%. ELBEN et SANIMED, également dans le vert , s’apprécient de 2,79% et 2,36%.

En revanche, le titre AMS arrive en queue du peloton et lâche 3,52% à 1,64DT. STAR et CELLCOM reculent de 2,96% et 2,91%. De même , pour les titres CIL et OFFICE PLAST qui cèdent 2,74% et 2,63%.