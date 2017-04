Tunisair : 3 vols par semaine entre Tunis et Constantine

La Compagnie Nationale Tunisair a lancé, le 28 mars 2017, sa nouvelle liaison entre Tunis et Constantine (Algérie), soit sa troisième ville en Algérie, selon un communiqué publié jeudi.

La compagnie a planifié trois vols par semaine entre Tunis et Constantine, qui seront opérés les mardi, jeudi et samedi, durant la période allant, du 30 mars au 28 octobre 2017, comme suit :

Tous les mardis :

– Départ de Tunis à 16h00

– Départ de Constantine à 17h40

Tous les jeudis :

Du 30/03/2017 au 06/07/2017

– Départ de Tunis à 14h00

– Départ de Constantine à 15h40

Du 13/07/2017 au 28/10/2017

– Départ de Tunis à 16h40

– Départ de Constantine à 18h20

Tous les samedis :

– Départ de Tunis à 13h10

– Départ de Constantine à 14h50