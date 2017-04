Démarrage du projet de coopération entre la municipalité de Monastir et l’Association scientifique jordanienne

Le coup d’envoi du projet de coopération entre la municipalité de Monastir et l’Association scientifique jordanienne a été donné, mercredi, au siège de la municipalité.

Ce projet, qui se poursuivra sur quatre ans, vise à consolider la protection de la nature et de l’environnement à travers la préservation des sources en eau, énergie et alimentation. Il est mené en partenariat avec l’Union internationale pour la conservation de la nature (IUCN) et l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI).

Il porte notamment sur la création de clubs “amis de la nature” et de plateformes interrégionales de débat sur les risques qui menacent l’environnement, l’amélioration des politiques environnementales, la consolidation des capacités des municipalités et de la société civile pour la consécration du développement durable ainsi que le renforcement de la politique du genre.

Selon Abdallah Zouabi, directeur du projet, quatre axes caractérisent cette initiative interrégionale, à savoir l’évaluation des besoins et de la situation des municipalités et des régions bénéficiaires du projet, le renforcement des liens et du dialogue aux plans régional et local, la mise en œuvre des décisions prises ainsi que la publication des résultats obtenus.

Parmi les municipalités bénéficiaires de cette initiative, celles du Chouf (Liban), Monastir (Tunisie) et Sahab et Karak (Jordanie).