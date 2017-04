Forum Economique Tuniso-Chinois au siège de l’Utica

Dans le cadre du renforcement du partenariat commercial entre la Tunisie et la Chine, l’UTICA organise en collaboration avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Pékin CCPIT un Forum Economique Tuniso-Chinois multisectori et ce le vendredi 31 Mars 2017 à 9h.00 au siège de l’UTICA.

Des rencontres B2B adaptées aux besoins des entreprises sont prévues à cette occasion afin de mieux faire connaitre les potentialités économiques de la Chine et la Tunisie.

Programme :

9 h 00 : Accueil des participants

9 h 30: Mot de bienvenue de Monsieur Chiheb SLAMA Membre du bureau exécutif chargé de l’Asie

9 h 45 : Allocution d’introduction du Forum par le Vice Président du CCPIT Mr Lu Pengqi.

10 h 00 : Environnement des affaires et opportunités d’investissement par le DG de Fipa Mr Khalil Laabidi.

10 h 15 : Echanges commerciaux Tuniso –Chinois et perspectives de leur développement par Mme Aziza Hatira PDG du CEPEX.

10 h 30 : Networking et échanges.

12 h 00 : Cérémonie de signature de l’accord de création d’un Conseil d’affaires

12 h 10: Clôture des travaux du Forum par un mot de Madame Ouided Bouchamaoui.