BNA : Des nouvelles formules de financement pour les petits agriculteurs

Soucieuse de se rapprocher davantage des petits agriculteurs et de répondre au mieux à leurs besoins de financement, la Banque Nationale Agricole vient de signer le Mercredi 22 Mars 2016, en présence du Gouverneur de Mahdia, un partenariat avec la Centrale Laitière CLM – Vitalait et la Société Mutuelle de Services Agricoles El Houda (SMSA).

Cette convention tripartite entre dans le cadre d’un programme de soutien aux éleveurs de vaches laitières des gouvernorats de Mahdia et de Monastir visant le développement et l’amélioration des conditions d’élevage, l’augmentation de la productivité et la préservation de la qualité de lait.

L’originalité de ce partenariat réside au fait que les principaux acteurs de la filière laitière se proposent d’apporter leurs appuis aux éleveurs de la région en vue de bénéficier auprès de la BNA des crédits d’investissement ou d’exploitation nécessaires à leurs activités d’élevage bovin laitier.

Le financement qui sera apporté par la BNA aux éleveurs éligibles (environ 100 dans une 1ère étape), à des conditions avantageuses, porte sur les actions suivantes :

Acquisition de génisses pleines

Amélioration des étables et des éventuels bâtiments annexes

Acquisition de matériel de traite et de froid à la ferme

Toutefois, la SMSA El Houda peut solliciter en son nom un crédit à court terme (Interface) pour approvisionner ses éleveurs en aliments grossiers, concentrés et produits vétérinaires.

Ainsi, le remboursement des crédits sera assuré par la Centrale Laitière de Mahdia en retenant les échéances périodiques des factures de lait livré par la SMSA El Houda à la CLM.

M. Habib BEN HADJ KOUIDER, Directeur Général de la BNA précise que ce nouveau mode de financement sera élargi à d’autres filières de l’activité agricole et au reste des régions de la Tunisie en raison de son efficacité et ses apports à moyen et long terme.