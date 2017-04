Tennis de Table : Plusieurs manifestations continentales et internationales au programme

La Tunisie abritera au mois d’avril plusieurs manifestations internationales de tennis de table à travers l’organisation du tournoi international des jeunes, le championnat d’Afrique des jeunes et le tournoi qualificatif des jeux olympiques des jeunes (Argentine 2018), outre le tournoi africain “Espoir” qui a démarré mardi.

Le président de la Fédération tunisienne de tennis de table (FTTT), Lotfi Guerfal, a indiqué lors d’une conférence de presse, tenue mercredi à Tunis, que “plusieurs efforts ont été consentis par la fédération afin d’obtenir l’organisation d’importantes manifestations continentales et internationales”.

“Outre l’interêt technique, ce genre de compétitions pourront contribuer à la promotion de l’image de marque de la Tunisie, compte tenu de la présence de plusieurs délégations, de dirigeants de fédérations continentales outre les trois candidats à la présidence de la fédération internationale de la discipline qui tiendra son assemblée générale élective le 31 mai en Allemagne”, a-t-il ajouté.

Il a précisé que le tournoi international des jeunes prévue du 3 au 7 avril à la salle de Radès, enregistrera la participation de 96 joueurs représentant la Blegique, l’Inde, le Portugal, les Etats Unis, l’Egypte, la Roumanie, l’Italie, l’Algérie, l’Arabie Saoudite et la Tunisie.

Ce rendez-vous, a indiqué Guerfal, constituera une bonne préparation pour le championnat d’Afrique de la catégorie qui aura lieu du 9 au 15 avril au palais des sports d’El Menzah avec la participation de 147 pongistes venus d’Angola, de Côte d’Ivoire, de Djibouti, du Congo, d’Egypte, d’Afrique du Sud, de l’Ile Maurice, d’Algérie, de Nigera, de Libye, de Madagascar et de Tunisie.

Le président de la FTTT a souhaité à cette occasion voir les pongistes tunisiens rééditer les performances de l’édition 2010, année qui a vu Adam Hmam remporter le championnat d’Afrique de cette catégorie, d’autant plus que la sélection nationale sera renforcée par des éléments évoluant dans le championnat français, à l’image de Karem Ben Yahia, Amor Ammous et Nathalie Hamdoun.

Ce championnat sera suivi du tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ, Agentine 2018) qui se déroulera les 16 et 17 avril au palais des sports d’El Menzah avec la participation de 57 joueurs, et dont l’objectif est la qualification au tournoi olympique dans les deux catégories (filles et garçons).

Le président de la fédération n’a pas manqué d’évoquer les différentes difficultés que connait le tennis de table en Tunisie, notamment la diminution du nombre des clubs de 168 à 40 clubs actuellement, par manque d’infrastructure, et le manque de soutien financier et moral.

Il a rappelé la stratégie de la fédération dans le domaine de prospection de nouveaux talents, ajoutant que le tournoi “Espoir” qui se poursuivra jusqu’au 2 avril, sera une occasion pour les jeunes catégories de se mesurer aux concurrents égyptiens et libyens.