Près d’un demi-milliard de touristes internationaux dans l’UE en 2016

Le nombre d’arrivées de touristes internationaux dans l’Union européenne a grimpé de 4% en 2016 pour atteindre près de 500 millions, soit 40% du total mondial. Ce résultat préliminaire figure dans le premier numéro de la publication «European Union Short-Term Tourism Trends», un outil de suivi régulier des tendances à court terme du tourisme dans l’UE élaboré par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) dans le cadre d’une coopération avec la DG marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME de la Commission européenne (CE).

Malgré les nombreux problèmes auxquels l’Europe a été confrontée en 2016, le tourisme a de nouveau fait preuve d’une force et d’une résilience extraordinaires en contribuant encore davantage à la croissance économique, à la création d’emplois et au bien-être social de l’Union européenne (UE-28).

En 2016, les 28 pays de l’UE sont parvenus à accueillir 4% de plus de touristes internationaux, un taux de croissance solide supérieur à la moyenne mondiale. Ce sont donc 21 millions d’arrivées supplémentaires qui ont été comptabilisées, portant ainsi le total de celles-ci à 499 millions.

Avec 107 millions de touristes de plus qu’en 2008, l’année 2016 aura été la septième année consécutive, depuis la crise économique et financière mondiale de 2009, à afficher une croissance soutenue dans l’UE-28.

«Le tourisme est aujourd’hui l’un des grands piliers stratégiques de l’UE pour soutenir l’emploi et favoriser une croissance solidaire. L’OMT se réjouit beaucoup de travailler de concert avec la Commission européenne pour suivre les tendances internationales du tourisme ainsi que les progrès réalisés dans le domaine de la conception de produits et du tourisme durable en Europe», a affirmé le Secrétaire général de l’OMT, Taleb Rifai.

Quid du projet «Pour une meilleure connaissance du tourisme européen»

Le projet «Pour une meilleure connaissance du tourisme européen » est un projet commun de l’OMT et de la direction générale du marché intérieur, de l’industrie, de l’entrepreneuriat et des PME de la Commission européenne. Il vise à améliorer la connaissance, sous l’angle socioéconomique, du secteur du tourisme, à permettre une meilleure compréhension du tourisme européen ainsi qu’à contribuer à la croissance économique et à la création d’emplois et, partant, à la compétitivité du secteur en Europe.

Le projet comprend trois volets : 1) coopération accrue et renforcement des capacités en matière de statistiques du tourisme; 2) analyse des tendances du marché du tourisme; 3) promotion du tourisme culturel le long de la partie occidentale de la Route de la soie; et 4) promotion d’un tourisme durable, responsable, accessible et éthique.

Le projet, qui bénéficie de cofinancements du programme COSME, durera jusqu’en février 2018.