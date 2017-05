Buisness & Decision et Oracle organisent la Matinale « Passer de la Relation client à l’expérience client à l’ère du Digital »

L’explosion digitale et l’accélération de l’innovation ont un impact profond sur les attentes des clients. Le client de 2020 sera plus informé, plus technophile et en charge de l’expérience qu’il recevra. Il s’attend à ce que les entreprises connaissent son besoin individuel, personnalisent l’expérience et lui propose un soutien proactif.

Nous vivons à l’ère du client, ils en savent plus et attendent davantage. De nouvelles priorités ne cesseront d’émerger pour les entreprises. Qui résistera en l’an 2020? Sans doute, ce sont les sociétés les plus avancées – celles qui travaillent consciemment à anticiper les besoins futurs et à créer une expérience qui valorise les clients.

Les entreprises qui se donnent encore du temps ou ignorent cette évolution à savoir le passage de la Relation Client à l’Expérience Client ne survivront pas. Elles doivent s’adapter ou échouer.

Buisness & Decision et Oracle organiseront une matinale pour découvrir le portfolio Oracle Customer eXperience et à dessiner le chemin vers l’excellence client, et ce le Mercredi 10 Mai à hôtel Paris les Berges du Lac.

Programme de l’événement :

08h30 – 09h00 Inscription & café d’accueil 09h00 – 10h30 Customer Experience : Connecter Chaque engagement avec votre marque 10h30 – 10h45 Pause-café 10h50 – 12h10 Comment les applications logicielles peuvent permettre une meilleure expérience client 12h15 – 12h45 Panel & Questions 12h45 – 13h30 Networking

Pour s’inscrire, cliquez ici : https://eventreg.oracle.com/profile/form/index.cfm?PKformID=0x47164097f60&source=

(Inscription obligatoire)